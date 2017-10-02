Порошенко хизується, що ЄС похвалив українські реформи
Позитивні оцінки українським реформам дають міжнародні організації, з якими співпрацює Україна. Це, зокрема, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також партнери з Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради.
"За їхніми оцінками, Україна за останні три роки зробила більше реформ та реальних зрушень ніж за 25-ть попередніх років. Я вдячний за це вам – нашими спільними зусиллями ми не лише зупинили ворога, а й кардинально змінюємо країну сьогодні", - заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко порадив Європейському Союзу вчитися в України, як реформувати державу.
Зазначимо, колишній міністр фінансів Словаччини, співголова Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Іван Міклош закликав прискорити проведення реформ в Україні.
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