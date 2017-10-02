Порошенко хизується, що ЄС похвалив українські реформи

Україна за останні три роки зробила більше реформ та реальних зрушень, ніж за 25 попередніх років, відповідно до оцінок Євросоюзу.

Позитивні оцінки українським реформам дають міжнародні організації, з якими співпрацює Україна. Це, зокрема, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також партнери з Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради.

"За їхніми оцінками, Україна за останні три роки зробила більше реформ та реальних зрушень ніж за 25-ть попередніх років. Я вдячний за це вам – нашими спільними зусиллями ми не лише зупинили ворога, а й кардинально змінюємо країну сьогодні", - заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко порадив Європейському Союзу вчитися в України, як реформувати державу.

Зазначимо, колишній міністр фінансів Словаччини, співголова Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Іван Міклош закликав прискорити проведення реформ в Україні.