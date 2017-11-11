Порошенко і Дуда домовилися провести надзвичайне засідання комітету президентів
Це відбулося під час їхньої телефонної розмови ввечері 11 листопада 2017 року, повідомляє прес-служба українського президента.
Лідери двох держав обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин.
"Вони узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня в Кракові", – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту Дуди в Харків у грудні цього року.
"Петро Порошенко та Анджей Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до Саміту "Східного партнерства", який проходитиме 24 листопада в Брюсселі", – наголосили в Адміністрації президента України.
Там також додали, що Порошенко привітав Дуду з Днем незалежності Польщі та висловив надію "на зміцнення стратегічного партнерства заради миру, процвітання і добробуту народів двох країн".
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда каже, що хоче покращення відносин між Польщею та Україною
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