Порошенко і Дуда домовилися провести надзвичайне засідання комітету президентів

Президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Це відбулося під час їхньої телефонної розмови ввечері 11 листопада 2017 року, повідомляє прес-служба українського президента.

Лідери двох держав обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин.

"Вони узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня в Кракові", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту Дуди в Харків у грудні цього року.

"Петро Порошенко та Анджей Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до Саміту "Східного партнерства", який проходитиме 24 листопада в Брюсселі", – наголосили в Адміністрації президента України.

Там також додали, що Порошенко привітав Дуду з Днем незалежності Польщі та висловив надію "на зміцнення стратегічного партнерства заради миру, процвітання і добробуту народів двох країн".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда каже, що хоче покращення відносин між Польщею та Україною