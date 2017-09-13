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Порошенко і генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі

Співрозмовники обговорили також діяльність СММ ОБСЄ
Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.
Порошенко і генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі Фото: president.gov.ua

"Сторони скоординували підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Петро Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ і ООН в даному питанні", - повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили також діяльність СММ ОБСЄ і потреби зміцнення оперативної роботи місії. У зв'язку з цим він звернувся до генерального секретаря ОБСЄ з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення для підвищення якості повсякденної роботи спостерігачів спецмиссии.

При цьому була підкреслена важливість повного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольований ділянка українсько-російського кордону.

В цілому Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі, імплементації Мінських домовленостей та окреслив бачення стратегії деокупації Криму.

Президент України закликав Гремингера задіяти всі можливі механізми ОБСЄ, щоб звільнити українських політв'язнів в Росії і Криму, а також заручників, утримуваних російськими окупаційними військами на Донбасі.

Нагадаємо, що підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.

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13 09 2017 20:56
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