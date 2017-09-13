Порошенко і генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"Сторони скоординували підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Петро Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ і ООН в даному питанні", - повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили також діяльність СММ ОБСЄ і потреби зміцнення оперативної роботи місії. У зв'язку з цим він звернувся до генерального секретаря ОБСЄ з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення для підвищення якості повсякденної роботи спостерігачів спецмиссии.

При цьому була підкреслена важливість повного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольований ділянка українсько-російського кордону.

В цілому Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі, імплементації Мінських домовленостей та окреслив бачення стратегії деокупації Криму.

Президент України закликав Гремингера задіяти всі можливі механізми ОБСЄ, щоб звільнити українських політв'язнів в Росії і Криму, а також заручників, утримуваних російськими окупаційними військами на Донбасі.

Нагадаємо, що підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.