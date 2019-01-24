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Порошенко і генсек ОНН поговорили про миротворців на Донбасі і звільнення моряків

Також Порошенко і Гутерріш торкнулися питання дотримання прав людини в Криму та демілітаризації півострова
Президент Петро Порошенко та генсекретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі в Давосі обговорили звільнення українських моряків, захоплених Росією, розміщення миротворців на Донбасі та вільне судноплавство у Керченській протоці.
Порошенко і генсек ОНН поговорили про миротворців на Донбасі і звільнення моряків Фото: president.gov.ua

"Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем детально обговорили перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі", - повідомляє прес-служба президента у Facebook.

Також Порошенко і Гутерріш торкнулися питання дотримання прав людини в Криму та демілітаризації півострова.

"Окрему увагу приділили наслідкам агресії РФ проти України у районі Чорного та Азовського морів та наголосили на необхідності негайного звільнення українських моряків та відновлення свободи судноплавства Керченською протокою", - підсумували у прес-службі.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

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24 01 2019 09:33
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