Порошенко і генсек ОНН поговорили про миротворців на Донбасі і звільнення моряків
"Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем детально обговорили перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі", - повідомляє прес-служба президента у Facebook.
Також Порошенко і Гутерріш торкнулися питання дотримання прав людини в Криму та демілітаризації півострова.
"Окрему увагу приділили наслідкам агресії РФ проти України у районі Чорного та Азовського морів та наголосили на необхідності негайного звільнення українських моряків та відновлення свободи судноплавства Керченською протокою", - підсумували у прес-службі.
Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.
Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.
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