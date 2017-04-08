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Порошенко і Гройсман привітали поліцейських з професійним святом

Гройсман наголосив, що бути поліцейським - це покликання
Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українських поліцейських із професійним святом.
Порошенко і Гройсман привітали поліцейських з професійним святом Фото: pl.com.ua

"Вітаю вас із другою річницею Національної поліції України. За два роки своєї діяльності ви отримали високу оцінку громадян завдяки професійному виконанню завдань із протидії злочинності, забезпеченню публічної безпеки і порядку, вірному служінню ідеалам добра і справедливості", - зазначив Президент на офіційному інтернет-представництві. 

Як наголосив глава держави, сьогодні саме поліцейським належить провідна роль у зміцненні законності й правопорядку, захисті прав та свобод людини, і суспільство розраховує на принциповість, чесність і сумління працівників поліції.

"Упевнений, що безкомпромісність працівників поліції, помножена на знання й досвід, і надалі сприятиме піднесенню міжнародного авторитету нашої держави", - зазначив Порошенко.

У свою чергу Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що бути поліцейським - це покликання. "Служити людям, бути готовим запобігти злочину, допомогти у скруті, попередити біду, іноді ризикуючи власним життям, здатен далеко не кожен. Пишаюся, що сьогодні ми маємо сотні тисяч людей, які готові служити і захищати", - зазначив глава уряду у привітанні, текст якого оприлюднений на Урядовому порталі. 

За його словами, за останні два роки в Україні побудовано нову правоохоронну систему, в основі якої покладено закон та правопорядок. Процес перетворень ще триває, проте, переконаний Гройсман, він незворотний.

Прем'єр-міністр подякував тим, хто взяв на себе надвідповідальну місію і заклав фундамент реформування поліції – міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову та керівникові Нацполіції Сергію Князєву.

"Ваші зусилля у забезпеченні порядку та безпеки на вулицях, спокою у домівках українських громадян були недаремними. Адже за останній рік рівень правопорушень в Україні суттєво знизився", - підкреслив глава уряду.

Гройсман також нагадав про те, що цього року з ініціативи уряду були збільшені зарплати для працівників карного розшуку. "Ми виділяємо кошти на матеріально-технічне переоснащення поліції. І я впевнений, що це лише початок. Чесний поліцейський повинен мати достойну платню", - заявив Прем’єр-міністр.

Він також подякував кожному, хто носить поліцейський жетон, хто щодня, заступаючи на службу, готовий пожертвувати власним здоров’ям і навіть життям, щоб зупинити руку злочинця.

 

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04 08 2017 09:57
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