Порошенко і Гройсман привітали поліцейських з професійним святом

Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українських поліцейських із професійним святом.

"Вітаю вас із другою річницею Національної поліції України. За два роки своєї діяльності ви отримали високу оцінку громадян завдяки професійному виконанню завдань із протидії злочинності, забезпеченню публічної безпеки і порядку, вірному служінню ідеалам добра і справедливості", - зазначив Президент на офіційному інтернет-представництві.

Як наголосив глава держави, сьогодні саме поліцейським належить провідна роль у зміцненні законності й правопорядку, захисті прав та свобод людини, і суспільство розраховує на принциповість, чесність і сумління працівників поліції.

"Упевнений, що безкомпромісність працівників поліції, помножена на знання й досвід, і надалі сприятиме піднесенню міжнародного авторитету нашої держави", - зазначив Порошенко.

У свою чергу Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що бути поліцейським - це покликання. "Служити людям, бути готовим запобігти злочину, допомогти у скруті, попередити біду, іноді ризикуючи власним життям, здатен далеко не кожен. Пишаюся, що сьогодні ми маємо сотні тисяч людей, які готові служити і захищати", - зазначив глава уряду у привітанні, текст якого оприлюднений на Урядовому порталі.

За його словами, за останні два роки в Україні побудовано нову правоохоронну систему, в основі якої покладено закон та правопорядок. Процес перетворень ще триває, проте, переконаний Гройсман, він незворотний.

Прем'єр-міністр подякував тим, хто взяв на себе надвідповідальну місію і заклав фундамент реформування поліції – міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову та керівникові Нацполіції Сергію Князєву.

"Ваші зусилля у забезпеченні порядку та безпеки на вулицях, спокою у домівках українських громадян були недаремними. Адже за останній рік рівень правопорушень в Україні суттєво знизився", - підкреслив глава уряду.

Гройсман також нагадав про те, що цього року з ініціативи уряду були збільшені зарплати для працівників карного розшуку. "Ми виділяємо кошти на матеріально-технічне переоснащення поліції. І я впевнений, що це лише початок. Чесний поліцейський повинен мати достойну платню", - заявив Прем’єр-міністр.

Він також подякував кожному, хто носить поліцейський жетон, хто щодня, заступаючи на службу, готовий пожертвувати власним здоров’ям і навіть життям, щоб зупинити руку злочинця.