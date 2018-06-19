Порошенко і Гутерреш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомили у прес-службі президента України.

Порошенко поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі.

Окрему увагу приділили звільненню українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Росії.

"Петро Порошенко довів також стурбованість у зв'язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів, що понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.