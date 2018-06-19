Порошенко і Гутерреш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі
Про це повідомили у прес-службі президента України.
Порошенко поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі.
Окрему увагу приділили звільненню українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Росії.
"Петро Порошенко довів також стурбованість у зв'язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму", – зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів, що понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.
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