ПОЛІТИКА НОВИНИПрезиденти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко і Лукашенко обговорили економічну співпрацю
Також йшлося про співпрацю у сфері культури
Фото: Reuters
Про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови, інформує прес-служба президента.
Співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, зокрема підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі восени цього року, який відбудеться в Гомелі.
"Президенти висловилися за активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн", - йдеться в повідомленні.
Також було обговорено цьогорічне проведення Днів культури України в Білорусі.
Нагадаємо, Міністерство освіти Білорусі 15 березня затвердило навчальну програму факультативних занять "Українська мова" для 5-9 класів шкіл з білоруською та російською мовами викладання.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 03 2018 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки