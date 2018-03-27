Порошенко і Лукашенко обговорили економічну співпрацю

Також йшлося про співпрацю у сфері культури

Президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин.

Про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови, інформує прес-служба президента.

Співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, зокрема підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі восени цього року, який відбудеться в Гомелі.

"Президенти висловилися за активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн", - йдеться в повідомленні.

Також було обговорено цьогорічне проведення Днів культури України в Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство освіти Білорусі 15 березня затвердило навчальну програму факультативних занять "Українська мова" для 5-9 класів шкіл з білоруською та російською мовами викладання.