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Порошенко і Макрон обговорили подальшу роботу в "нормандському форматі"

Президенти підкреслили важливість забезпечення дотримання сталого і повного припинення вогню в зоні АТО
В рамках перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Порошенко і Макрон обговорили подальшу роботу в "нормандському форматі" Фото: EPA/UPG

Сторони висловили задоволення станом реалізації домовленостей, досягнутих за результатами візиту Порошенка у Францію 26 червня 2017 року, повідомляє сайт українського Президента.

Окрему увагу було приділено ситуації на Донбасі і реалізації Мінських домовленостей. Лідери двох країн скоординували позиції щодо подальшої роботи в рамках "нормандського формату" та підходи до реалізації ініціативи щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

Порошенко і Макрон також підкреслили важливість забезпечення дотримання сталого і повного припинення вогню в зоні АТО, а також досягнення прогресу в питанні звільнення заручників.

Президент України подякував дружині Макрона за підтримку родини українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують в Росії.

Співрозмовники також обговорили економічні питання двостороннього порядку денного. Порошенко запросив Макрона відвідати Україну в будь-який зручний для нього час.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив якнайшвидше ввести миротворців в Україну.

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