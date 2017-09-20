Порошенко і Макрон обговорили подальшу роботу в "нормандському форматі"
Сторони висловили задоволення станом реалізації домовленостей, досягнутих за результатами візиту Порошенка у Францію 26 червня 2017 року, повідомляє сайт українського Президента.
Окрему увагу було приділено ситуації на Донбасі і реалізації Мінських домовленостей. Лідери двох країн скоординували позиції щодо подальшої роботи в рамках "нормандського формату" та підходи до реалізації ініціативи щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.
Порошенко і Макрон також підкреслили важливість забезпечення дотримання сталого і повного припинення вогню в зоні АТО, а також досягнення прогресу в питанні звільнення заручників.
Президент України подякував дружині Макрона за підтримку родини українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують в Росії.
Співрозмовники також обговорили економічні питання двостороннього порядку денного. Порошенко запросив Макрона відвідати Україну в будь-який зручний для нього час.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив якнайшвидше ввести миротворців в Україну.
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