Порошенко і Медведчук таємно зустрічалися вдома у президента, – "Схеми"

Лідер організації "Український вибір – право народу" регулярно їздить на Банкову в адміністрацію президента України Петра Порошенка.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача "Порошенко та Медведчук. Спільники?".

Окрім того, журналісти зафіксували неафішований візит Медведчука до приватної оселі президента в Козині.

За чотири місяці спостереження за візитерами президента "Схеми" помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації голови держави. А напередодні запровадження Росією санкцій проти українських громадян і компаній Порошенко і Медведчук зустрічалися щонайменше двічі – в адміністрації президента (24 жовтня) і вдома в Порошенка в Козині (27 жовтня).

Щоразу зустрічі політика і українського президента намагалися утаємничити – працівники Управління державної охорони і Національної поліції намагалися запобігти фіксації цих фактів журналістами. Утім "Схеми" зафільмували приїзд кортежу Медведчука безпосередньо додому до президента.

Журналісти прослідкували за кортежем Порошенка від його адміністрації, з вулиці Банкової, до маєтку в Козині, де мешкає президент. По дорозі "Схеми" стали свідками того, як автівки, якими користується Віктор Медведчук, проїхали за кортежем президента і зупинилися біля гостьових воріт його будинку.

Одразу перед заїздом до маєтку президента журналістів із застосуванням спецзасобів зупинили поліцейські. Свої дії вони пояснили тим, що на авто "Схем" є орієнтування. Також поліцейські цікавилися, ким і де працюють журналісти.

Поки "Схеми" спілкувалися з поліцейськими, кортеж Медведчука доїхав до будинку Порошенка та припаркувався біля гостьових воріт.

Через кілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а через додаткові ворота.

Під час зйомок виїзду Медведчука від Порошенка одне з авто кортежу президента намагалося перешкодити відеофіксації – водій засліпив журналістів фарами.

"Президент провів кілька зустрічей із Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання", – пояснили у прес-службі президента зустрічі з Медведчуком.

У Порошенка заперечили спільні з політиком бізнес-інтереси, а також наголосили, що президент "відкрито називає Росію – країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука".

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком", – стверджують в АП.

Віктор Медведчук на запит журналістів не відповів.