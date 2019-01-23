Порошенко і Меркель обговорили миротворців на Донбасі
Зустріч відбулася в рамках участі президента у засіданні Всесвітнього економічного форуму, повідомляє у прес-служба глави держави.
Однією з основних тем розмови стала важливість реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей. Німеччина з 1 січня 2019 року стала непостійним членом Ради Безпеки ООН.
Порошенко подякував Меркель за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.
Лідери також обговорили запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні і ризики для енергетичної безпеки ЄС.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у Давосі.
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