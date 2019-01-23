Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко і Меркель обговорили миротворців на Донбасі

Порошенко подякував Меркель за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів
Президент України Петро Порошенко обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.
Порошенко і Меркель обговорили миротворців на Донбасі Фото: ap.org

Зустріч відбулася в рамках участі президента у засіданні Всесвітнього економічного форуму, повідомляє у прес-служба глави держави.

Однією з основних тем розмови стала важливість реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей. Німеччина з 1 січня 2019 року стала непостійним членом Ради Безпеки ООН.

Порошенко подякував Меркель за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.

Лідери також обговорили запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні і ризики для енергетичної безпеки ЄС.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у Давосі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.