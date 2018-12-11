Порошенко і Перрі домовилися про стратегічний енергетичний діалог між Україною і США
Про це повідомили у прес-службі президента України.
"Глава держави підкреслив виключно важливе значення співпраці зі США в сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки України. У ході зустрічі було оголошено про започаткування українсько-американського Стратегічного енергетичного діалогу, який буде сприяти більш тісній співпраці причетних державних установ та компаній", – йдеться в повідомленні.
Порошенко відзначив успішну реалізацію низки спільних українсько-американських проектів в ядерній енергетиці, а також постачання в Україну американського вугілля.
"Глава держави підтвердив зацікавленість у залученні до нашої країни сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу. Відзначено необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2", а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США", – додали у прес-службі.
Нагадаємо, Україна і Сполучені Штати Америки домовилися провести 16 листопада перше за багато років засідання комісії стратегічного партнерства.
Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом.
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