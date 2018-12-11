Порошенко і Перрі домовилися про стратегічний енергетичний діалог між Україною і США

Президент Порошенко вважає виключно важливою співпрацю зі США у сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки України

Президент України Петро Порошенко і міністр енергетики США Рік Перрі оголосили про започаткування українсько-американського Стратегічного енергетичного діалогу.

Про це повідомили у прес-службі президента України.

"Глава держави підкреслив виключно важливе значення співпраці зі США в сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки України. У ході зустрічі було оголошено про започаткування українсько-американського Стратегічного енергетичного діалогу, який буде сприяти більш тісній співпраці причетних державних установ та компаній", – йдеться в повідомленні.

Порошенко відзначив успішну реалізацію низки спільних українсько-американських проектів в ядерній енергетиці, а також постачання в Україну американського вугілля.

"Глава держави підтвердив зацікавленість у залученні до нашої країни сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу. Відзначено необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2", а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США", – додали у прес-службі.

Нагадаємо, Україна і Сполучені Штати Америки домовилися провести 16 листопада перше за багато років засідання комісії стратегічного партнерства.

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом.