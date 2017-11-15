Порошенко і помічник Тіллерсона Мітчелл обговорили миротворчу місію на Донбасі
"Ми продовжуємо працювати над можливостями й аналізувати можливість введення в зону конфлікту миротворчих сил ООН. Це непросте завдання, але, як вважаємо ми, в США, такі миротворчі сили мають вводитися на всю окуповану територію, передбачати відведення озброєнь до місць постійної дислокації", – сказав він на брифінгу в Києві, пише "Радіо Свобода".
Він назвав продуктивною зустріч з Президентом України Петром Порошенком і зазначив, що обговорювалася ситуація на Донбасі, виконання Мінських угод і реалізація реформ в Україні.
Мітчелл зауважив, що з Порошенком також обговорювали можливість надання Україні летального озброєння.
"Надання Україні летального озброєння є один з варіантів, які ми розглядаємо. Як наголошував міністр оборони США, надання летальної зброї продовжує бути на розгляді", – сказав він.
Нагадаємо, Петро Порошенко та держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови в суботу, 4 листопада, обговорили розгортання міжнародної місії ООН на сході України.
Напередодні спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.
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