Порошенко і Путін двічі зідзвонювались від початку року , - АП

Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату

З початку останньої за рахунком ескалації насильства на Донбасі Президент Петро Порошенко двічі розмовляв по телефону з російським лідером Володимиром Путіним.

Інформація про прямі переговори президентів з'явилася сьогодні в російських ЗМІ, частково ці дані підтвердили в Адміністрації Президента у відповідь на запит LIGA.net.

"Під час загострення ситуації в Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, у тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент України провів телефонні розмови з президентом Росії", - заявили на Банковій.

Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату.

"Так як розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було", - відповіли в АП на питання, чому про переговори не було офіційного повідомлення.

2 березня 2017 року один з прокремлівських ресурсів повідомив з посиланням на "джерела в Києві і Москві", що з початку року Порошенко і Путін говорили по телефону нібито чотири рази, причому передостанній розмова відбулася 11 лютого, а останній прямий контакт - 21 лютого.

"Ці контакти ... не афішуються: якщо про них будуть регулярно повідомляти, критики українського президента в радикальному таборі отримають черговий привід звинуватити його в" змові з агресором за спиною народу", - зазначили у виданні, пише LIGA.net.

Зазначимо, Адміністрація президента відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України і голови Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.