Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко і Путін двічі зідзвонювались від початку року , - АП

Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату
З початку останньої за рахунком ескалації насильства на Донбасі Президент Петро Порошенко двічі розмовляв по телефону з російським лідером Володимиром Путіним.
Порошенко і Путін двічі зідзвонювались від початку року , - АП Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Інформація про прямі переговори президентів з'явилася сьогодні в російських ЗМІ, частково ці дані підтвердили в Адміністрації Президента у відповідь на запит LIGA.net.

"Під час загострення ситуації в Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, у тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент України провів телефонні розмови з президентом Росії", - заявили на Банковій.

Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату.

"Так як розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було", - відповіли в АП на питання, чому про переговори не було офіційного повідомлення.

2 березня 2017 року один з прокремлівських ресурсів повідомив з посиланням на "джерела в Києві і Москві", що з початку року Порошенко і Путін говорили по телефону нібито чотири рази, причому передостанній розмова відбулася 11 лютого, а останній прямий контакт - 21 лютого.

"Ці контакти ... не афішуються: якщо про них будуть регулярно повідомляти, критики українського президента в радикальному таборі отримають черговий привід звинуватити його в" змові з агресором за спиною народу", - зазначили у виданні, пише LIGA.net.

Зазначимо, Адміністрація президента відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України і голови Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.