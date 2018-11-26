Порошенко і Столтенберг домовилися скликати термінове засідання комісії Україна-НАТО

Президент провів телефонну розмову з генсеком НАТО через дії РФ в Азовському морі

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом через збройну агресію Росії в Азовському морі.

"Президент почав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Пізніше Цеголко додав, що Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання комісії Україна-НАТО.

Порошенко також закликав посилити міжнародний тиск на Росію для негайного звільнення українських моряків і кораблів.

Генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права і свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів.

Під час розмови була досягнута домовленість продовжити контакти на вищому рівні.

агадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення .

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.