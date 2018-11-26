Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко і Столтенберг домовилися скликати термінове засідання комісії Україна-НАТО

Президент провів телефонну розмову з генсеком НАТО через дії РФ в Азовському морі
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом через збройну агресію Росії в Азовському морі.
Порошенко і Столтенберг домовилися скликати термінове засідання комісії Україна-НАТО Фото: прес-служба президента

"Президент почав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Пізніше Цеголко додав, що Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання комісії Україна-НАТО.

Порошенко також закликав посилити міжнародний тиск на Росію для негайного звільнення українських моряків і кораблів.

Генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права і свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів.

Під час розмови була досягнута домовленість продовжити контакти на вищому рівні.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2018 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.