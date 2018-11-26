Порошенко і Столтенберг домовилися скликати термінове засідання комісії Україна-НАТО
"Президент почав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом", - повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Пізніше Цеголко додав, що Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання комісії Україна-НАТО.
Порошенко також закликав посилити міжнародний тиск на Росію для негайного звільнення українських моряків і кораблів.
Генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права і свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів.
Під час розмови була досягнута домовленість продовжити контакти на вищому рівні.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
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