Порошенко і Тіллерсон узгодили кроки для мирного врегулювання на Донбасі

Президент Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів у неділю затвердили алгоритм подальшої роботи для мирного врегулювання на Донбасі.

"Один з ключових результатів нашої сьогоднішньої зустрічі - це те, що ми погодили взаємодію, алгоритм спільної роботи для подальшого просування мирного процесу", - заявив Президент України.

"Якщо Москва не хоче в черговий раз втратити шанс, їй варто прийняти логіку, якої дотримуються всі інші учасники нормандського формату. Перше - це тривале, надійне припинення вогню. Друге - це виведення всіх окупаційних військ з української території. Третє - це припинення залякування міжнародних спостерігачів. Четверте - забезпечення надійного контролю з боку міжнародних сил неконтрольованої ділянки україно-російського кордону і лінії зіткнення. І п'яте, нарешті, - це звільнення всіх заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і в російських в'язницях", - наголосив Порошенко.

Також президент України підкреслив, що перший крок має зробити Росія.

"Київ не розв'язував цю війну, українських військ немає на російській території. Ми цю війну не задумували, не починали. Її задумували і починали в Москві, тому саме в Москві зберігаються ключі для мирного врегулювання. Ми хочемо зазначити наш чіткий настрій на мирний процес. Найбільше ми бажаємо миру ... Ми розраховуємо на допомогу наших партнерів - США, нормандський формат - і сподіваємося на тверезе розуміння цієї ситуації в Росії", - сказав Порошенко.

"Досягнуто домовленості, що швидше за все в липні місяці відбудеться телефонна розмова в нормандському форматі на рівні лідерів, і ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Ще не визначено, де саме він буде проходити, але ми налаштовані на рішучу, прискорену, конкретну, практичну розмову як в телефонному форматі, так і в форматі саміту вже цього літа", - заявив він.

Порошенко сподівається, що саміт дозволить припинити бойові дії на Донбасі.

"Україна не зацікавлена в тому, щоб відкладати такі переговори, тому що кожен день Україна платить дуже високу ціну у вигляді поранених і, на жаль, загиблих українських героїв. Ми платимо високу ціну у вигляді поранених і загиблих цивільних", - заявив він.

Додамо, що останній раз лідери "нормандської четвірки" збиралися на зустріч восени 2016 року. Зустріч пройшла без особливого результату.

Нагадаємо, що сьогодні державний секретар США Рекс Тіллерсон прилетів в Україну з офіційним візитом. В Держдепі США повідомили, що Тіллерсон планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України і обговорити хід реформ.

За словами Рекса Тіллерсона, санкції США щодо Росії залишатимуться чинними, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів.