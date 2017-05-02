Порошенко і Трамп обговорили ситуацію на Донбасі

Лідери України і США обговорили ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації насамперед у районі Авдіївки

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді глави США і висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською адміністрацією, - повідомив в Facebook прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США. Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі і досягненню миру політико-дипломатичним шляхом.

Сторони висловили глибоку стурбованість з приводу ескалації напруженості і погіршення гуманітарної ситуації насамперед у районі Авдіївки. Вони підкреслили нагальну необхідність встановлення режиму повного припинення вогню. Президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Петро Порошенко висловився за активізацію економічних та ділових зв'язків, сприятиме створенню нових робочих місць і зростання добробуту громадян обох країн.

Під час розмови також було обговорено майбутній візит президента Петра Порошенка у Вашингтон, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України.

Раніше повідомляли, що Президент США Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко проведуть телефонну розмову 4 лютого.

Нагадаємо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.