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Порошенко і Трюдо телефоном обговорили введення миротворців ООН на Донбас

Сторони також скоординували позиції перед самітом G7 8-9 червня
Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо телефоном обговорили розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.
Порошенко і Трюдо телефоном обговорили введення миротворців ООН на Донбас Петро Порошенко і Джастін Трюдо. Фото: president.gov.ua

"Було відзначено важливість розгортання миротворчих сил під егідою ООН для врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони також відзначили необхідність здійснення подальшого тиску на Росію для звільнення всіх незаконно утримуваних українських політв'язнів", – йдеться у повідомленні прес-служби українського Президента.

Порошенко також поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, а також провокування Москвою напруги в Азовському морі. Під час розмови сторони також скоординували позиції перед самітом G7 8-9 червня.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

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06 06 2018 18:50
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