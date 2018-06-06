Порошенко і Трюдо телефоном обговорили введення миротворців ООН на Донбас

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо телефоном обговорили розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Було відзначено важливість розгортання миротворчих сил під егідою ООН для врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони також відзначили необхідність здійснення подальшого тиску на Росію для звільнення всіх незаконно утримуваних українських політв'язнів", – йдеться у повідомленні прес-служби українського Президента.

Порошенко також поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, а також провокування Москвою напруги в Азовському морі. Під час розмови сторони також скоординували позиції перед самітом G7 8-9 червня.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.