Порошенко і Турчинов привітали військових з Днем Сухопутних військ

Президент Петро Порошенко і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітали військовослужбовців з Днем Сухопутних військ.

"Військові - наша гордість і надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми відчуваємо себе захищеними, адже знаємо - ви не підведете, ваша воля до перемоги і любов до Батьківщини - непохитні! Слава Сухопутним військам ЗСУ! Слава Україні!", - написав Порошенко у Facebook.

"Ви зразок кращих людських і лицарських перемог, військової доблесті і відваги, що яскраво проявилася під час захисту нашої країни і відбиття російської агресії. Ваші зусилля в складі міжнародних миротворчих операцій отримали найвищу оцінку наших зарубіжних партнерів. Світла пам'ять воїнам, загиблим у боротьбі за нашу землю, свободу і незалежність українського народу! Уклінна вдячність ветеранам, які сумлінно передають накопичений досвід молодому поколінню!", - йдеться в привітанні Турчинова на сайті РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ.