Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко і Турчинов привітали військових з Днем Сухопутних військ

"Військові - наша гордість і надійна опора нашої незалежності"
Президент Петро Порошенко і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітали військовослужбовців з Днем Сухопутних військ.
Порошенко і Турчинов привітали військових з Днем Сухопутних військ Фото: з відкритих джерел

"Військові - наша гордість і надійна опора нашої незалежності. Завдяки вам Україна є і буде, завдяки вашій відвазі ми відчуваємо себе захищеними, адже знаємо - ви не підведете, ваша воля до перемоги і любов до Батьківщини - непохитні! Слава Сухопутним військам ЗСУ! Слава Україні!", - написав Порошенко у Facebook.

"Ви зразок кращих людських і лицарських перемог, військової доблесті і відваги, що яскраво проявилася під час захисту нашої країни і відбиття російської агресії. Ваші зусилля в складі міжнародних миротворчих операцій отримали найвищу оцінку наших зарубіжних партнерів. Світла пам'ять воїнам, загиблим у боротьбі за нашу землю, свободу і незалежність українського народу! Уклінна вдячність ветеранам, які сумлінно передають накопичений досвід молодому поколінню!", - йдеться в привітанні Турчинова на сайті РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2018 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.