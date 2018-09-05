Порошенко і Туск домовилися провести саміт Україна – ЄС влітку у Брюсселі
Про це повідомляють у прес-службі президента.
Там також зазначають, що президент України поінформував арезидента Європейської Ради про ситуацію на Донбасі, хід Операції об'єднаних сил та останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей.
Співрозмовники обговорили й питання продовження та можливого посилення санкційного режиму проти Росії, хід імплементації реформ в Україні, створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку ЄС.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.
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