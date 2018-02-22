Порошенко ініціює розслідування щодо роздягання жінок у суді

Адміністрація президента чекає на результати розслідування "неприпустимих дій" правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, коли там допитували Петра Порошенка.

"Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування", - повідомляє у Facebook речник президента Святослав Цеголко.

Як повідомлялось, 21 лютого в Оболонському райсуді, який слухає справу за звинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, планувався допит президента Петра Порошенка, в зв'язку з чим були посилені заходи безпеки. Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури про допит глави держави в режимі відеоконференції.

Близько 11:00 правоохоронці, які забезпечували дотримання правопорядку в Оболонському райсуді, ввели додаткові заходи безпеки.

Зокрема вони зобов'язували жінок, що приходять на 5 поверх, де знаходиться зал засідань №15 і розглядається вказана справа, пройти з співробітницями поліції в окрему кімнату і продемонструвати відсутність написів на тілі.

В столичній поліції "Українській правді" розповіли, що при перевірці поліцейські зокрема зупинили активістку руху Femen та запросили її для встановлення особи та профілактичної бесіди.

Самі правоохоронці пояснили посилені заходи безпеки статусом свідка Петра Порошенка.

Нагадаємо, Порошенко взяв участь у Віденському балу 9 лютого. Президента України особисто запросив Ван дер Беллен. Активістка Femen атакувала оголеним тілом президента України Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.

