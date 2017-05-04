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Порошенко каже, що незадоволений антикорупційними результатами

Президент каже, що не має жодних сумнівів у незалежності НАБУ
Президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений антикорупційними результатами.
Порошенко каже, що незадоволений антикорупційними результатами Петро Порошенко

Незважаючи на створення незалежної антикорупційної інфраструктури, Президент незадоволений результатами антикорупційної політики, повідомив на своїй сторінці у Тwitter прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верховний суд. Але антикорупційними результатами я незадоволений", - заявив Президент.

Також Президент на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Данії Ларсом Люкке Расмуссеном зазначив, що немає жодних сумнівів у незалежності НАБУ.

"У нас немає жодних сумнівів, що ця інфраструктура, яка була створена, як закон ініційований та підписаний мною, призначення директора НАБУ було зроблено моїм президентським декретом, і ніхто не сумнівається в незалежності НАБУ, тому що це основний, для антифрикційного це найважливіше - незалежність. Ніхто не сумнівається в його незалежності. Ніколи за 2 роки ні я, ні мої представники не мали жодного впливу на процес розслідування", - зазначив Президент.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен на спільному брифінгу з Президентом Петром Порошенком заявив, що Данія вирішила спрямувати 65 млн євро в рамках 5-річної стратегії щодо підтримки реформ в Україні.

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