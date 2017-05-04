Порошенко каже, що незадоволений антикорупційними результатами

Президент каже, що не має жодних сумнівів у незалежності НАБУ

Президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений антикорупційними результатами.

Незважаючи на створення незалежної антикорупційної інфраструктури, Президент незадоволений результатами антикорупційної політики, повідомив на своїй сторінці у Тwitter прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верховний суд. Але антикорупційними результатами я незадоволений", - заявив Президент.

Також Президент на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Данії Ларсом Люкке Расмуссеном зазначив, що немає жодних сумнівів у незалежності НАБУ.

"У нас немає жодних сумнівів, що ця інфраструктура, яка була створена, як закон ініційований та підписаний мною, призначення директора НАБУ було зроблено моїм президентським декретом, і ніхто не сумнівається в незалежності НАБУ, тому що це основний, для антифрикційного це найважливіше - незалежність. Ніхто не сумнівається в його незалежності. Ніколи за 2 роки ні я, ні мої представники не мали жодного впливу на процес розслідування", - зазначив Президент.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен на спільному брифінгу з Президентом Петром Порошенком заявив, що Данія вирішила спрямувати 65 млн євро в рамках 5-річної стратегії щодо підтримки реформ в Україні.