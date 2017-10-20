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Порошенко каже, що протести під ВР організували для дестабілізації і крові

Порошенко додав, що поліція і Нацгвардія виконали свої завдання із забезпечення правопорядку, не допустивши кровопролиття
На думку Президента України Петра Порошенка,тим, хто стояв за організацією акцій протесту під будівлею Верховної Ради, були потрібні кров і дестабілізація.
Порошенко каже, що протести під ВР організували для дестабілізації і крові Фото: 112.ua

Глава держави стверджує, що вимоги організаторів мітингу були формальною "димовою завісою", а їхньою метою була дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в країні.

"Я хочу привернути вашу увагу, що головні організатори показали, що формальні вимоги були лише димовою завісою. Реальний план їхніх дій – це дестабілізація ситуації в Україні... СБУ, Нацполіцією було знайдено схованки, склади як уже заготовленої зброї, так і вибухівки. Вони постійно провокували правоохоронців, бо їм потрібні були не реформи, не зміни, їм потрібна була кров", - заявив Порошенко, повідомляє "112 Україна".

Порошенко додав, що поліція і Нацгвардія виконали свої завдання із забезпечення правопорядку, не допустивши кровопролиття.

"Можу наголосити, що правоохоронці з честю виконали поставлене завдання. Як злочинці не намагалися спровокувати (били нацгвардійців, поліцейських, нападали на народних депутатів), їм не вдалося порушити виконання мого завдання, бо правоохоронці керувалися настановами забезпечити мирний характер акції, не допустити кровопролиття", - констатував він.

Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Відзначимо, що 18 жовтня біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені щити.

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20 10 2017 17:23
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