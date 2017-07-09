Порошенко каже, що УПЦ МП нічого не загрожує
"Очікуване нами визнання української автокефалії Вселенським Патріархом жодним чином не означає ні появи державної церкви, ні заборони на діяльність в Україні інших православних конфесій. Кожен громадянин України сам і тільки сам вибирав, вибирає і буде вибирати віру і церкву. Українська держава відокремлена від церкви, але вона не може пасивно спостерігати, як інші держави використовують залежні від них церковні інститути для досягнення своїх геополітичних цілей", - сказав Президент.
Порошенко також нагадав, що звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I про надання Українській православній церкві автокефаліі було відправлено Верховною Радою і їм самим.
Нагадаємо, Верховна Рада направила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Зокрема, Рада попросила Варфоломія видати томос (указ) про автокефалію Православної церкви в Україні, на основі якого вона могла б зайняти належне місце в сім'ї помісних Православних церков.
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