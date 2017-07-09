Порошенко каже, що УПЦ МП нічого не загрожує

Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що очікуване отримання автокефалії української православної церкви не означає ні появи державної церкви, ні заборони діяльності інших православних конфесій.

"Очікуване нами визнання української автокефалії Вселенським Патріархом жодним чином не означає ні появи державної церкви, ні заборони на діяльність в Україні інших православних конфесій. Кожен громадянин України сам і тільки сам вибирав, вибирає і буде вибирати віру і церкву. Українська держава відокремлена від церкви, але вона не може пасивно спостерігати, як інші держави використовують залежні від них церковні інститути для досягнення своїх геополітичних цілей", - сказав Президент.

Порошенко також нагадав, що звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I про надання Українській православній церкві автокефаліі було відправлено Верховною Радою і їм самим.

Нагадаємо, Верховна Рада направила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням надати автокефалію Українській православній церкві. Зокрема, Рада попросила Варфоломія видати томос (указ) про автокефалію Православної церкви в Україні, на основі якого вона могла б зайняти належне місце в сім'ї помісних Православних церков.