Порошенко каже, що успіхи Міжнародного інвестиційного банку не пов'язані з його посадою

Порошенко також стверджує, що МІБ знаходиться в управлінні компанії управління активів

Петро Порошенко заперечує, що успіхи належного йому Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) пов'язані з його посадою.

"Прибуток банку входить далеко за межі першої двадцятки чи тридцятки і вимірюється на капітал помірними цифрами", - заявив Порошенко на прес-конференції з журналістами.

Порошенко зазначив, що зростання прибутку в 2016 році пов'язане виключно з низькою базою порівняння - в 2015 році частину прибутку була спрямована на резерви і на папері була нижче, ніж насправді.

"У минулому році під час перевірки Нацбанку були нараховані резерви. Банк прибуток направив на формування резервів. Зараз, коли резерви сформовані, він показав прибуток. Прибуток не пов'язаний з державними позиціями. Її джерела не змінилися за час перебування на посаді Президента", - заявив глава української держави.

Порошенко також стверджує, що МІБ знаходиться в управлінні компанії управління активів.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко отримав 865,444 тис грн процентного доходу від вкладів в "Міжнародному інвестиційному банку".