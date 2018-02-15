Порошенко каже, що відкритий для критики

Глава держави зауважив, що наразі країна, люди, влада й увесь світ змінилося вже настільки, що "вороття назад немає і зміни на краще вже неминучі"

Президент Петро Порошенко заявив, що поділяє загальний настрій суспільства, відкритий до критики з боку громадян, але з глибоким аналізом зробленого та визначенням пріоритетів на майбутнє.

Про це він зазначив, виступаючи на публічній виставці проектів міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію Меморіалу Героїв Небесно Сотні, повідомляє "Укрінформ".

"Я поділяю загальний настрій суспільства, який особливо гостро й болісно відчувається в дні четвертих роковин загибелі Героїв Небесної Сотні. Одночасно я як Президент відчуваю велику відповідальність і відкритий для критики, але водночас маю і чим звітувати за ці роки", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що емоції нагадують про рани і про важкі випробування, але запевнив, що все ж таки відбуваються фундаментальні зміни в нашій державі, хоч і не такі швидкі, як очікувалося,

За його словами, ці зміни - глибокі, позитивні і незворотні.

Глава держави зауважив, що наразі країна, люди, влада й увесь світ змінилося вже настільки, що "вороття назад немає і зміни на краще вже неминучі".

"Я дуже розраховую на глибоку суспільну дискусію, аналіз того, що ми змогли зробити за ці роки, і прогнозування пріоритетів на майбутнє, на дуже об’єктивну оцінку з урахуванням всіх непростих обставин, за яких країна вижила, збереглася і повернулася на шлях розвитку", - додав Президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.