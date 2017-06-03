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Порошенко каже, що його не інформують про справу Насірова

Глава держави впевнений, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура
Президент Петро Порошенко заявив, що його не інформували про оголошення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Порошенко каже, що його не інформують про справу Насірова Фото:i.lb.ua

Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Мауером нагадав, що минулого тижня розпочався процес і вручено підозру Насірову, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я думаю, що це є дуже яскравим прикладом: перше – що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура, друге – яскравим доказом того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна", - сказав він.

"На сьогодні оголошення підозри одному із керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми добивались, створюючи незалежну інфраструктуру", - додав він.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатівпро призначення судово-медичної експертизи відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову.

Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.

Насіров також спростував інформацію про те, що йому робили операцію та   зізнався, що не мав інфаркту.

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06 03 2017 19:20
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