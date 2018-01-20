НОВИНИПрезидент України назвав "кіборгів" символом України, який неможливо перемогти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти, - Порошенко
Сьогодні в Україні відбулися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту
Фото: Мустанг
"242 дні незламності, 242 дні героїзму, 242 дні відданості. Україна назавжди запам'ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші "Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти. Адже за нами правда і слава, і воля святая", - написав Порошенко у Facebook.
Сьогодні в Україні відбувалися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Збройні сили України опублікували відео про 242 дні оборони аеропорту.
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