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"Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти, - Порошенко

Сьогодні в Україні відбулися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту
Президент України назвав "кіборгів" символом України, який неможливо перемогти.
"Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти, - Порошенко Фото: Мустанг

"242 дні незламності, 242 дні героїзму, 242 дні відданості. Україна назавжди запам'ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші "Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти. Адже за нами правда і слава, і воля святая", - написав Порошенко у Facebook.

Сьогодні в Україні відбувалися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Збройні сили України опублікували відео про 242 дні оборони аеропорту.

 
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20 01 2018 16:49
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