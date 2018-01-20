"Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти, - Порошенко

Сьогодні в Україні відбулися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту

Президент України назвав "кіборгів" символом України, який неможливо перемогти.

"242 дні незламності, 242 дні героїзму, 242 дні відданості. Україна назавжди запам'ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші "Кіборги" - символ України, який неможливо перемогти. Адже за нами правда і слава, і воля святая", - написав Порошенко у Facebook.

Сьогодні в Україні відбувалися заходи із вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Збройні сили України опублікували відео про 242 дні оборони аеропорту.