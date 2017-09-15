Порошенко: Майдан врятував Європу від розвалу

Президент Петро Порошенко вважає, що Революція Гідності в Україні зірвала плани президента Росії Володимира Путіна з розвалу Євросоюзу і НАТО.

До Майдану, як заявив Порошенко, Кремль непомітно, але системно руйнував західні демократії зсередини, одночасно будуючи нову наступальну армію.

"І нібито все йшло по підступному плану Кремля ... Ось уже й Україна під керівництвом підкупленого і заляканого Януковича відмовляється від зближення з ЄС і повертається в "сферу впливу" Росії. Вже готові до тріумфального маршу Європою десятки вирощених Кремлем популістських партій, готових по першому сигналу з Москви запустити сценарій розвалу Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу. Уже на західному кордоні Росії вибудувана військова сила, здатна, в разі необхідності, реалізувати будь-які варварські агресивні плани Кремля. Але Революція Гідності в Україні не дала цим планам збутися", - заявив Президент на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Текст виступу глави держави доступний на його сайті.

На думку Порошенка, на той момент Кремль ще не був повністю готовий до гібридного наступу на Європу.

"Йому не вистачало ще кілька років, щоб підготуватися і діяти напевно. Майдан в Україні змусив Росію до фальстарту. І це сплутало їй всі карти ... Тому Путіну довелося піти у "ва-банк" зірвати маски "і показати всьому світові свою справжню хижу особу", - сказав Президент.

Це призвело до того, що Захід об'єднався проти Росії, вважає глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні український Президент повідомив, що ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.