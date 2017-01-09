Порошенко: Майже 40% української торгівлі припадає на ЄС
"З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Євросоюзом", – заявив Президент Петро Порошенко 1 вересня з нагоди повного набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"За 6 місяців цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22%. Майже 40% нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз", – наголосив глава держави.
Нагадаємо, що 1 вересня Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) вступило в силу в повному обсязі.
Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.
1 липня офіційний журнал ЄС опублікував інформацію про набуття чинності угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків