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Порошенко: Майже 40% української торгівлі припадає на ЄС

На його переконання, вже відбулася "історична зміна" на користь збільшення експорту до ЄС – і процеси інтеграції української економіки в європейську незворотні
За перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу зріс майже на чверть.
Порошенко: Майже 40% української торгівлі припадає на ЄС Фото: tsn.ua

"З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі з Євросоюзом", – заявив Президент Петро Порошенко 1 вересня з нагоди повного набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"За 6 місяців цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22%. Майже 40% нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що 1 вересня Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) вступило в силу в повному обсязі.

Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.

1 липня офіційний журнал ЄС опублікував інформацію про набуття чинності угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року.

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