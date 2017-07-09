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Порошенко може ініціювати референдум щодо вступу до ЄС і НАТО

Глава держави відзначив, що опитування показують, що більшість українських громадян підтримують і вступ до ЄС, і приєднання до НАТО
Президент Петро Порошенко не виключив, що ініціює референдум щодо вступу України до ЄС і НАТО.
Порошенко може ініціювати референдум щодо вступу до ЄС і НАТО Фото: twitter.com/KyivPost

Про це глава держави сказав у ході звернення до парламенту, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Опитування показують, що більшість українських громадян підтримують і вступ до ЄС, і приєднання до НАТО. І я не виключаю, що в належний час я ініціюю відповідний референдум, щоб продемонструвати волю українського народу всім: і нашим друзям, і агресивній сусідці, і всім українським політикам", - сказав Порошенко.

Також Президент заявив, що Україна планує увійти в "шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.

Відзначимо, що Порошенко сказав, що ветуватиме закони, які відміняють зміни до законодавства, які були необхідні для отримання безвізового режиму для українців.

Нагадаємо, що голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив у вівторок в Брюсселі, що Україна не є європейською країною в сенсі її членства в Європейському союзі.

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07 09 2017 11:20
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