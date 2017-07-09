Порошенко може ініціювати референдум щодо вступу до ЄС і НАТО

Глава держави відзначив, що опитування показують, що більшість українських громадян підтримують і вступ до ЄС, і приєднання до НАТО

Президент Петро Порошенко не виключив, що ініціює референдум щодо вступу України до ЄС і НАТО.

Про це глава держави сказав у ході звернення до парламенту, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Опитування показують, що більшість українських громадян підтримують і вступ до ЄС, і приєднання до НАТО. І я не виключаю, що в належний час я ініціюю відповідний референдум, щоб продемонструвати волю українського народу всім: і нашим друзям, і агресивній сусідці, і всім українським політикам", - сказав Порошенко.

Також Президент заявив, що Україна планує увійти в "шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.