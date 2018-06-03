Порошенко: МВФ не може диктувати нам закони

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України", - сказав він.

Президент зазначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду і Венеціанської комісії, щоб міжнародні донори мали вплив на відбір кандидатів на посади суддів антикорупційного суду, порушують суверенітет України.

"Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори будуть формувати українські суди, то це суперечить Конституції", - сказав Порошенко.

Він вказав на успішне голосування Радою за власний законопроект про Антикорупційний суд в першому читанні.

Президент заявив, що готовий підписати законопроект, якщо він буде відповідати Конституції України.

Крім того, глава держави зазначив, що реформи тривають, незважаючи на передвиборчий період. Він навів приклад освітньої та пенсійної реформ, а також реформи охорони здоров'я.

Він також визнав, що багато українців, які зіткнулися зі зростанням цін через девальвацію і попередні підвищення цін на газ, яких вимагав МВФ, не відчувають ефекту від реформ.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.