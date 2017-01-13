Порошенко на 50-річчя отримав у подарунок від Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911", - ФОТО

Подарунок було передано на честь 50-річного ювілею Президента

Президент України Петро Порошенко отримав у подарунок від голови МВС Арсена Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911".

Найчастіше глава МВС дарував пістолети "Форт 17" та його модифікації.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на дані власних джерел у правоохоронних органах.



Сabot Gun "Jones 1911". Фото: Pinterest

Своєму раднику і волонтеру Юрію Касьянову Аваков презентував модернізований автомат Калашникова (АКМС).

Чотири "стволи" отримав від Авакова колишній прем'єр Арсеній Яценюк. Чинний голова уряду Володимир Гройсман також отримав від глави МВС арсенал із чотирьох одиниць: три із них він отримав на посаді віце-прем'єра, а один як спікер Верховної Ради.

Загалом названо прізвища 400 осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.