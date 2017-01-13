Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко на 50-річчя отримав у подарунок від Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911", - ФОТО

Подарунок було передано на честь 50-річного ювілею Президента
Президент України Петро Порошенко отримав у подарунок від голови МВС Арсена Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911".
Порошенко на 50-річчя отримав у подарунок від Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911", - ФОТО Арсен Аваков і Петро Порошенко. Фото: АПУ

Найчастіше глава МВС дарував пістолети "Форт 17" та його модифікації.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням  на дані власних джерел у правоохоронних органах.


Сabot Gun "Jones 1911". Фото: Pinterest

Своєму раднику і волонтеру Юрію Касьянову Аваков презентував модернізований автомат Калашникова (АКМС).

Чотири "стволи" отримав від Авакова колишній прем'єр Арсеній Яценюк. Чинний голова уряду Володимир Гройсман також отримав від глави МВС арсенал із чотирьох одиниць: три із них він отримав на посаді віце-прем'єра, а один як спікер Верховної Ради.

Загалом названо прізвища 400 осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 12:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat