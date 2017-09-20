Порошенко на Радбезі ООН попросив якнайшвидше ввести миротворців в Україну
У своєму виступі Президент нагадав, що Україна активно брала участь у багатьох миротворчих місіях - від Балкан до Африки, а тепер сама потребує миротворців, інформує "LB.ua".
Президент підкреслив, що трирічна російська агресія коштувала життя понад 10 тисячам осіб, понад 25 тисяч отримали поранення, 1,8 млн людей були змушені покинути свої будинки. На Донбасі зазнають переслідувань за інше віросповідання чи іншу мову. "Якщо трагедія такого масштабу не вимагає миротворчої місії, то яка тоді вимагає?", - сказав Порошенко.
"Дозвольте мені також підтвердити прохання до генерального секретаря здійснити свої повноваження відповідно до статуту та направити в Україну місію технічної оцінки", - додав Президент.
Порошенко сказав, що на підставі аналізу такої технічної місії повинні бути розроблені і подані на розгляд Радбезу ООН можливі варіанти присутності миротворців на Донбасі.
Також Порошенко сказав, що для ефективної роботи місії та врегулювання ситуації необхідне виведення з України всього іноземного військового персоналу, найманців, їхньої зброї і техніки. Повинен бути забезпечений міжнародний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.
Глава держави підкреслив, що розгортання на Донбасі миротворчої операції має відновити справедливість, а не заморозити конфлікт і "зацементувати" окупацію.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
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