Порошенко на зустрічі з актором Жаном Рено заявив, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно

Рено розповів президентському подружжю, що відвідав українські Карпати, де відбулася частина зйомок, і був вражений красою природи

Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко зустрілися з французьким актором Жаном Рено, який бере участь в українсько-французькому фільмі "Останній крок", підтримуваному коштами державного бюджету України.

Порошенко зазначив, що наразі значно побільшало фільмів, вироблених в Україні. Їхня кількість подвоїлася за останні два роки. Він також зазначив, що в 2016 році були зняті та вийшли на екрани 35 нових українських фільми - це найбільша кількість за час незалежності. Глава держави висловив сподівання, що українські кіновиробники зможуть створювати понад 120 кінострічок на рік, повідомляє Адміністрації Президента.

"Дуже цікаво почути ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Всі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно", - звернувся Президент до актора.

Порошенко зазначив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів з його участю. Він наголосив на важливості участі Ж.Рено в Українсько-французькому фільмі "Останній крок" і висловив упевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх.

"Ваша участь (в цьому фільмі - ред.) буде хорошою рекламою для України", - сказав Президент.

Рено розповів президентському подружжю, що відвідав українські Карпати, де відбулася частина зйомок, і був вражений красою природи. "Чудове місце - озеро Синевир", - поділився враженнями актор.

"Я вперше працюю з українською командою", - зазначив він і висловив думку, що зараз кінопродюсери повинні звернути більшу увагу на Україну для зйомок фільмів.

"Дуже важливо мати здатність розповідати історії країни, оскільки це певним чином об'єднує, цементує людей, які можуть бачити свою історію", - зазначив актор.

Він також додав, що "якщо ви інвестуєте один долар у кіно - ви повертаєте три долари".

Порошенко зазначив, що в минулому році ініціював зміни в українському законодавстві, які передбачають преференції для виробництва кіно в Україні. Він зазначив, що було ухвалено закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні", який передбачає нові форми фінансової підтримки розвитку кіноіндустрії в Україні, зокрема надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії під час виробництва фільму.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відомий французький актор Жан Рено приїхав в Україну на зйомки фільму "Останній крок".