НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко надав державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку в зв'язку з нападом на нього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко надав держохорону голові Вищої ради правосуддя
Охорона надана на час проведення конкурсу до Верховного Суду
Ігор Бенедисюк ВРЮ
Про відповідне рішення Порошенко повідомив у середу, 22 березня, під час Ради з питань судової реформи, інформує "LB.ua".
"Я прийняв рішення надати Ігорю Михайловичу державну охорону. Принаймні на час проведення конкурсу до Верховного Суду", - повідомив він.
Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у п'ятницю, 17 березня, ввечері застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".
Сам Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих на нього 17 березня стався через його професійну діяльність, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.
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22 03 2017 19:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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