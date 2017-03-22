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Порошенко надав держохорону голові Вищої ради правосуддя

Охорона надана на час проведення конкурсу до Верховного Суду
Президент України Петро Порошенко надав державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку в зв'язку з нападом на нього.
Порошенко надав держохорону голові Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк ВРЮ

Про відповідне рішення Порошенко повідомив у середу, 22 березня, під час Ради з питань судової реформи, інформує "LB.ua".

"Я прийняв рішення надати Ігорю Михайловичу державну охорону. Принаймні на час проведення конкурсу до Верховного Суду", - повідомив він.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у п'ятницю, 17 березня, ввечері застосував зброю під час конфлікту з представниками праворадикальної організації "Традиція і порядок".

Сам Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих на нього 17 березня стався через його професійну діяльність, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.

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22 03 2017 19:04
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