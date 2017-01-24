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Порошенко нагородив 43 військових-учасників АТО

"За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм"
Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким нагородив військових-учасників антитерористичної операції на Донбасі.
Порошенко нагородив 43 військових-учасників АТО Петро Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Про це повідомляє прес-служба президента.

"За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також двоє військових лікарів", - йдеться в повідомленні.

2 військовослужбовців були нагороджені орденами Богдана Хмельницького II ступеня, 7 - орденами Богдана Хмельницького III ступеня, 15 - орденами "За мужність" III ступеня, 2 - орденами Данила Галицького.

У підрозділах Нацгвардії орденом "За мужність" III ступеня відзначені 4 військових.

Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі "За бездоганну службу" III ступеня, "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Нагадаємо, що Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році.

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24 01 2017 06:32
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