Порошенко нагородив 43 військових-учасників АТО
Про це повідомляє прес-служба президента.
"За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також двоє військових лікарів", - йдеться в повідомленні.
2 військовослужбовців були нагороджені орденами Богдана Хмельницького II ступеня, 7 - орденами Богдана Хмельницького III ступеня, 15 - орденами "За мужність" III ступеня, 2 - орденами Данила Галицького.
У підрозділах Нацгвардії орденом "За мужність" III ступеня відзначені 4 військових.
Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі "За бездоганну службу" III ступеня, "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".
Нагадаємо, що Україна витратила 16 млн грн на виготовлення нагород у 2016 році.
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