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Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи"

Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва
Президент Петро Порошенко нагородив уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Джемілєва "Орденом Свободи".
Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи" Фото: president.gov.ua

Відзначається, що президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва, де вручив йому "Орден Свободи" в знак визнання його важливої ролі в поверненні Криму і звільненні політичних в'язнів Кремля.

"Мустафа Джемілєв - справжній герой кримськотатарського і українського народу. Його внесок в боротьбу за утвердження цінностей демократії і свободи є неоціненними", - повідомляється на сайті президента.


джеФото: president.gov.ua

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13 11 2018 20:45
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