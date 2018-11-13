Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи"

Президент Петро Порошенко нагородив уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Джемілєва "Орденом Свободи".

Відзначається, що президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва, де вручив йому "Орден Свободи" в знак визнання його важливої ролі в поверненні Криму і звільненні політичних в'язнів Кремля.

"Мустафа Джемілєв - справжній герой кримськотатарського і українського народу. Його внесок в боротьбу за утвердження цінностей демократії і свободи є неоціненними", - повідомляється на сайті президента.



джеФото: president.gov.ua