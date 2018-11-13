НОВИНИПрезидент Петро Порошенко нагородив уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафу Джемілєва "Орденом Свободи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко нагородив Джемілєва "Орденом Свободи"
Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва
Фото: president.gov.ua
Відзначається, що президент взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва, де вручив йому "Орден Свободи" в знак визнання його важливої ролі в поверненні Криму і звільненні політичних в'язнів Кремля.
"Мустафа Джемілєв - справжній герой кримськотатарського і українського народу. Його внесок в боротьбу за утвердження цінностей демократії і свободи є неоціненними", - повідомляється на сайті президента.
джеФото: president.gov.ua
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