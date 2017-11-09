Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко нагородив французького сенатора

Ерве Морей отримав нагороду за внесок у розвиток міжпарламентського співробітництва
Президент Петро Порошенко в понеділок прийняв делегацію сенаторів Франції на чолі з керівником Групи дружби Україна-Франція Ерве Мореєм.
Порошенко нагородив французького сенатора Фото: president.gov.ua

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму. Голова держави висловив стурбованість у зв'язку з системними порушеннями Мінських домовленостей з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків, в тому числі  провокаціями, що тривають, які підривають реалізацію ініціативи щодо встановлення режиму припинення вогню з нагоди початку нового навчального року, а також перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє сайт Президента.

Петро Порошенко висловив підтримку намірам групи французьких сенаторів відвідати зону АТО і на місці ознайомитися з ситуацією, що склалася на Донбасі в зв'язку із збройною агресією Росії, що триває.

Сторони також обговорили стан впровадження в Україні політичних і економічних реформ.

Керівник групи дружби Україна-Франція Ерве Морей привітав впровадження реформ в Україні в умовах російської агресії: "Ми переконалися, що за ті два роки, які відбулися з моменту нашого попереднього візиту, Україні під вашим керівництвом вдалося зробити чимало реформ в різних секторах: боротьба з корупцією, реформа банківського сектора і енергетичної сфери. Цей результат насправді вражає, тим більше з огляду на те, що доводиться проводити ці реформи в умовах фактичної війни. Тому ми хочемо сердечно привітати вас з цими досягненнями".

Порошенко висловив надію на підтримку Францією подальших кроків на шляху інтеграції нашої держави до Європейського Союзу.

За незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також вагомий внесок у розвиток українсько-французького міжпарламентського співробітництва Порошенко вручив сенаторові Франції, керівнику Групи дружби Україна-Франція Ерве Морею орден "За заслуги III ступеня".

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.