Порошенко нагородив французького сенатора

Президент Петро Порошенко в понеділок прийняв делегацію сенаторів Франції на чолі з керівником Групи дружби Україна-Франція Ерве Мореєм.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму. Голова держави висловив стурбованість у зв'язку з системними порушеннями Мінських домовленостей з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків, в тому числі провокаціями, що тривають, які підривають реалізацію ініціативи щодо встановлення режиму припинення вогню з нагоди початку нового навчального року, а також перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє сайт Президента.

Петро Порошенко висловив підтримку намірам групи французьких сенаторів відвідати зону АТО і на місці ознайомитися з ситуацією, що склалася на Донбасі в зв'язку із збройною агресією Росії, що триває.

Сторони також обговорили стан впровадження в Україні політичних і економічних реформ.

Керівник групи дружби Україна-Франція Ерве Морей привітав впровадження реформ в Україні в умовах російської агресії: "Ми переконалися, що за ті два роки, які відбулися з моменту нашого попереднього візиту, Україні під вашим керівництвом вдалося зробити чимало реформ в різних секторах: боротьба з корупцією, реформа банківського сектора і енергетичної сфери. Цей результат насправді вражає, тим більше з огляду на те, що доводиться проводити ці реформи в умовах фактичної війни. Тому ми хочемо сердечно привітати вас з цими досягненнями".

Порошенко висловив надію на підтримку Францією подальших кроків на шляху інтеграції нашої держави до Європейського Союзу.

За незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також вагомий внесок у розвиток українсько-французького міжпарламентського співробітництва Порошенко вручив сенаторові Франції, керівнику Групи дружби Україна-Франція Ерве Морею орден "За заслуги III ступеня".

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.