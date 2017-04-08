Порошенко нагородив орденами і медалями 30 правоохоронців із нагоди Дня Національної поліції
Про це йдеться в указі №206, розміщеному на сайті глави держави.
Згідно з документом, президент нагородив орденами "За заслуги" III ступеня генерала поліції третього рангу Дениса Горбася та державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая. Орден Богдана Хмельницького II ступеня було вручено генерал-полковнику Сергію Яровому.
Крім цього президент вручив ще 6 орденів "За мужність" III ступеня та 3 ордена Данила Галицького.
Також Порошенко нагородив 15 правоохоронців медалями "За бездоганну службу" III ступеня і трьох правоохоронців - медаллю "Захиснику Вітчизни".
Як відзначили в прес-службі глави держави, нагороди були вручені службовцям Національної поліції, які відзначилися при виконанні своїх обов'язків.
Раніше Петро Порошенко зазначив, що завдяки роботі Національної поліції в Україні подолана пік злочинності.
Нагадаємо, 4 серпня в Україні відзначають День Нацполіції. У центрі Києва сьогодні на Софійській площі проходили урочистості.
Свято було започатковано указом президента Петра Порошенка від 10 грудня 2015 року; дата 4 серпня пояснюється тим, що це день підписання президентом Закону України "Про Національної поліції".
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