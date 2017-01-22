Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого євродепутата Брока
Відповідний указ №10/2017 він підписав 21 січня, повідомляє прес-служба глави держави.
Також цим орденом президент нагородив проректора Українського католицького університету, члена-засновника Української Гельсінської групи Мирослава Мариновича.
У свою чергу орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Порошенко нагородив першого заступника голови Верховної Ради Ірину Геращенко, яка також є уповноваженим президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Орденом "За заслуги" III ступеня глава держави нагородив керівника Головного департаменту Адміністрації президента Олексія Покотило і народного депутата від "Батьківщини" Павла Унгуряна.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.
Також Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.
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