Порошенко нагородив сенатора США Портмана орденом "За заслуги"
"Президент Петро Порошенко нагородив сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги "III ступеня", - повідомляє Адміністрація Президента.
Відзначається, що високу нагороду "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України" Порошенко вручив Портману під час зустрічі, яка відбулася в Адміністрації Президента.
Лідер України висловив подяку за тверду двопартійну підтримку Києва з боку Сенату США і активну та послідовну роботу в цьому напрямку Сенатського українського кокуса, співголовою якого є сенатор Портман.
Порошенко зазначив особисті зусилля Портмана в питаннях надання Україні військової допомоги, в тому числі оборонних озброєнь, а також введення санкцій у зв'язку з агресивними діями Росії.
У повідомленні підкреслюється, що під час зустрічі було обговорено ситуацію на Донбасі і рішуче засуджені триваючі порушення з боку збройних і контрольованих Росією бойовиків режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.
"Було наголошено на необхідності збереження санкцій тиску на Росію з метою припинення збройних провокацій і ескалації напруженості і забезпечення належного виконання мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим Порошенко наголосив на важливості продовження скоординованих міжнародних зусиль з метою розгортання ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі.
Також уточнюється, що окрему увагу було приділено зміцненню енергетичної солідарності між сторонами і в цьому контексті наголошено на небезпеці проекту "Північний потік - 2".
"Порошенко і Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ в Україні. Глава держави поінформував американську сторону про досягнутий прогрес у цій сфері і заплановані подальші кроки, зокрема в контексті прийняття Закону про національну безпеку і продовження боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.
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