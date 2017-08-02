Порошенко нагородив військових 72 бригади за бої під Авдіївкою

72 механізована бригада підтвердила своє звання однієї з найсильніших бригад Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Петро Порошенко нагородив військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади, які відзначилися під час захисту Авдіївки.

"Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького командиру бригади Андрію Соколову, командиру батальйону Олександру Вдовиченку та іншим воїнам бригади, які "умілими, чіткими і рішучими, а іноді й неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони", - повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Крім того, Президент дав доручення міністру оборони і начальнику Генерального штабу ЗСУ відзначити 72 бригаду особливими відзнаками.



Фото: president.gov.ua

"Президент також зазначив, що в цих боях 72 механізована бригада підтвердила своє звання однієї з найсильніших бригад Сухопутних військ Збройних сил України", - зазначають у прес-службі АП.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії.