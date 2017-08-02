Порошенко нагородив військових 72 бригади за бої під Авдіївкою
"Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького командиру бригади Андрію Соколову, командиру батальйону Олександру Вдовиченку та іншим воїнам бригади, які "умілими, чіткими і рішучими, а іноді й неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони", - повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.
Крім того, Президент дав доручення міністру оборони і начальнику Генерального штабу ЗСУ відзначити 72 бригаду особливими відзнаками.
Фото: president.gov.ua
"Президент також зазначив, що в цих боях 72 механізована бригада підтвердила своє звання однієї з найсильніших бригад Сухопутних військ Збройних сил України", - зазначають у прес-службі АП.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії.
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