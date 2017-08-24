Порошенко нагородив Володимира Кличка одним з найвищих орденів в Україні

Українського боксера Володимира Кличка, який на початку серпня оголосив про завершення кар'єри, удостоєно ордена Свободи.

Про це йдеться в указі Президента №251 від 23 серпня, інформує прес-служба Петра Порошенка. Кличко провів 69 боїв на професійному рингу, в яких здобув 64 перемоги. Два останні поєдинки - проти Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа - Кличко програв. До цього він був непереможний 12 років.

Кличко - найуспішніший український боксер, він був чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

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Володимир Кличко провів перший бій на професійному рингу в 1996 році. Зараз йому 41 рік.

Орден, який він отримав, - один з найвищих в Україні. Станом на 24 серпня його отримали тільки 56 осіб, багато з яких - громадяни інших країн. Кличко став першим спортсменом серед кавалерів ордена Свободи.

Нагадаємо, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав нагороду "Приклад року" від видання Bild.