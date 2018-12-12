Порошенко наказав "Укрпошті" припинити звільняти листонош і забезпечити доставку пенсій у села

Президент Петро Порошенко зустрівся з Міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та Генеральним директором ПАТ "Укрпошта" Ігорем Смілянським та наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості.

Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Ми маємо припинити закриття поштових відділень в селах, особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу "Укрпошти", - заявив Порошенко.

Президент повідомив, що ініціював внесення до державного бюджету 500 млн грн, які мають компенсувати збитки "Укрпошти" для доставки пенсій.

"Третя позиція – наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 млн грн дозволять вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це непросто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень, або їхнє відправлення. Це є фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом", - підкреслив президент.

Глава держави доручив Омеляну взяти це питання на контроль.

Президент також звернувся до керівника "Укрпошти": "Особисто від мене, наполегливо раджу певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюсь, що порада президента буде почута".

У свою чергу Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.

"Беремо усі доручення до виконання. Завдяки вашій допомозі, я сподіваюся, фінансування ми зможемо більш активно робити це наступного року", - заявив Смілянський.

Нагадаємо, що в проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Раніше "Укрпошта" планувала закрити до 7 тис. поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.