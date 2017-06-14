Порошенко наступного тижня зустрінеться з Трампом, - ЗМІ

Трамп може зустрітися з Порошенком швидше, аніж з Путіним

Між Україною та США досягнуто домовленість про повноцінні переговори президентів Трампа та Порошенка у Вашингтоні.

Очікується, що найближчим часом Адміністрація Президента офіційно оголосить про цей візит, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію декількох дипломатичних джерел.

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована на наступний тиждень.

Про очікуване оголошення даного візиту повідомила також редактор "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

Сьогодні буде важливе повідомлення про важливий державний візит. Чекайте — Myroslava Gongadze (@MGongadze) 13 июня 2017 г.

На цей момент Банкова не оприлюднювала інформацію про візит Петра Порошенка до Вашингтону. Швидше за все, така обережність пов’язана з тим, що раніше вже анонсувалася зустріч українського лідера та Дональда Трампа, але вона була відтермінована.

Необхідно зауважити, що візит до Вашингтона вже наступного тижня означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.

Нагадаємо, що раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.