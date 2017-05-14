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Порошенко назвав головні критерії при виборі нового глави НБУ

На цей час ведуться переговори з парламентаріями
Президент Петро Порошенко заявив, що розглядає декілька кандидатур на посаду глави Національного банку України (НБУ).
Порошенко назвав головні критерії при виборі нового глави НБУ Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

При цьому, за словами Президента, критеріями вибору будуть професіоналізм і патріотизм.

Порошенко заявив, що голосування по новому главі Національного банку пройде у Верховній Раді тільки тоді, коли він побачить підтримку кандидатури серед парламентаріїв.

Зараз консультації з парламентаріями ведуться, додав Президент.

До їх завершення оприлюднити прізвища кандидатів Порошенко вважає некоректним.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Відзначимо, що з 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

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14 05 2017 15:44
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