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Порошенко назвав кількість жінок в українській армії

Понад дві тисячі захисниць Батьківщини отримали статус учасника бойових дій
Сьогодні в Збройних Силах проходять військову службу та працюють близько 54 тисяч жінок, з яких майже 20 тисяч - військовослужбовці.
Порошенко назвав кількість жінок в українській армії Фото: president.gov.ua

Про це Президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з жінками-військовослужбовцями і волонтерами, представницями мистецтва і культури, видатними лікарями, вчителями і вченими України напередодні Міжнародного жіночого дня, повідомляє прес-служба президента.

Голова держави подякував жінкам, які захищають Україну і допомагають чоловікам на фронті, за їх патріотизм, відвагу і рішучість у захисті рідної землі.

Президент зазначив, що з початку цього року на військову службу за контрактом прийшли понад тисячу жінок, більше двох тисяч захисниць отримали статус учасника бойових дій.

"Їм зобов'язані життям тисячі українських поранених, яких витягли українські жінки з поля бою. Їм зобов'язані в забезпеченні зв'язку, логістики і всього найважливішого", - нагадав президент.

Голова держави вручив державні нагороди та відзнаки.

Так, орден "За мужність" з рук Петра Порошенка отримала розвідниця 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ молодший сержант Ольга Терещенко. Орден княгині Ольги Президент вручив прапорщику Валентині Самардак - фельдшеру-рятівнику рятувальної парашутно-десантної групи 12-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Медаллю "За військову службу Україні" нагороджена санітарка механізованого взводу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ молодший сержант Ольга Коротка.

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