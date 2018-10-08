Порошенко назвав Північний потік-2 "троянським конем" для ЄС
"Північний потік-2 - це "троянський кінь" Кремля проти європейської енергетичної і, врешті-решт, геополітичної безпеки. Відмова від реалізації проекту в рамках Третього енергетичного пакету ЄС та свідоме невиконання Газпромом рішень Стокгольмського арбітражу по справах з Україною – це чіткі і недвозначні сигнали щодо справжніх мотивів газопроводу і його потенційних катастрофічних наслідків для Європейського Союзу", - заявив президент України.
Крім того, Порошенко закликав європейських партнерів твердо відстоювати власну енергетичну безпеку і "якнайшвидше позбутися оманливих і згубних кремлівських чар".
Нагадаємо, що раніше глава Нафтогазу України Андрій Коболєв також назвав Північний потік-2 "троянським конем" для Європейського Союзу.
Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу.
Північний потік -2 проляже вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.
Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.
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