Порошенко назвав Північний потік-2 "троянським конем" для ЄС

Президент України Петро Порошенко закликає європейських партнерів відстоювати власну енергетичну безпеку та назвав російський газопровід Північний потік-2 "троянським конем" Кремля.

"Північний потік-2 - це "троянський кінь" Кремля проти європейської енергетичної і, врешті-решт, геополітичної безпеки. Відмова від реалізації проекту в рамках Третього енергетичного пакету ЄС та свідоме невиконання Газпромом рішень Стокгольмського арбітражу по справах з Україною – це чіткі і недвозначні сигнали щодо справжніх мотивів газопроводу і його потенційних катастрофічних наслідків для Європейського Союзу", - заявив президент України.

Крім того, Порошенко закликав європейських партнерів твердо відстоювати власну енергетичну безпеку і "якнайшвидше позбутися оманливих і згубних кремлівських чар".

Нагадаємо, що раніше глава Нафтогазу України Андрій Коболєв також назвав Північний потік-2 "троянським конем" для Європейського Союзу.

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу.

Північний потік -2 проляже вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.

Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".