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Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік

Заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі
Президент Петро Порошенко заявляє про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.
Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Про це він пише 12 січня на своїй сторінці у Facebook.

"Наступного року ми маємо продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі", – зазначив глава держави.

За словами Порошенка, завдання номер один для країни – не втратити темпів фундаментальних змін.

Нагадаємо, пезидент Петро Порошенко підписав закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості".

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