ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявляє про плани продовжити активне реформування України в 2018 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко назвав пріоритетні реформи на 2018 рік
Заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі
Петро Порошенко. Фото: lb.ua
Про це він пише 12 січня на своїй сторінці у Facebook.
"Наступного року ми маємо продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі", – зазначив глава держави.
За словами Порошенка, завдання номер один для країни – не втратити темпів фундаментальних змін.
Нагадаємо, пезидент Петро Порошенко підписав закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості".
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12 01 2018 20:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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