Порошенко назвав реальним створення Вищого антикорупційного суду до кінця року

Президент Петро Порошенко вважає цілком реальним створення Вищого антикорупційного суду до кінця року.

"Багато хто ставить під сумнів, що нам вдасться його (Антикорупційний суд, – ред.) створити цього року, до кінця поточного року. Але я вважаю, що це реально. Я вважаю, що це є надзвичайно важлива складова реформ", - сказав Порошенко під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка, передає "112 Україна".

Президент вважає, що було витрачено багато часу на дискусії, тож зараз настав час формувати цю інституцію.

"Впевнений у тому, що як тільки буде подано мені (закон, – ред.), а це має бути зроблено найближчим часом, мною підписано, будуть прийняті ВР ще два законопроекти, які забезпечують функціонування, в тому числі процесуально зазначеного суду", – зазначив він.

Глава держави прогнозує, що критерії для відбору суддів будуть жорсткими, але зрештою буде знайдено гідних кандидатів.

"Думаю, що їх буде декілька сотень, чим більше, тим краще. Але вони повинні мати довіру народу і високий професіоналізм", – підкреслив він.

"Для того, щоб почати, я впевнений, що Вища кваліфікаційна комісія і ВРП запустять суд, як тільки буде сформовано 35 осіб", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.