Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко назвав реальним створення Вищого антикорупційного суду до кінця року

За словами Президента, критерії для відбору суддів будуть жорсткими
Президент Петро Порошенко вважає цілком реальним створення Вищого антикорупційного суду до кінця року.
Порошенко назвав реальним створення Вищого антикорупційного суду до кінця року Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Багато хто ставить під сумнів, що нам вдасться його (Антикорупційний суд, – ред.) створити цього року, до кінця поточного року. Але я вважаю, що це реально. Я вважаю, що це є надзвичайно важлива складова реформ", - сказав Порошенко  під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка, передає "112 Україна".

Президент вважає, що було витрачено багато часу на дискусії, тож зараз настав час формувати цю інституцію.

"Впевнений у тому, що як тільки буде подано мені (закон, – ред.), а це має бути зроблено найближчим часом, мною підписано, будуть прийняті ВР ще два законопроекти, які забезпечують функціонування, в тому числі процесуально зазначеного суду", – зазначив він.

Глава держави прогнозує, що критерії для відбору суддів будуть жорсткими, але зрештою буде знайдено гідних кандидатів.

"Думаю, що їх буде декілька сотень, чим більше, тим краще. Але вони повинні мати довіру народу і високий професіоналізм", – підкреслив він.

"Для того, щоб почати, я впевнений, що Вища кваліфікаційна комісія і ВРП запустять суд, як тільки буде сформовано 35 осіб", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2018 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.